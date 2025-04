55.000 Menschen in Bayern unterschreiben Petition gegen Exen

In Bayern haben 55.000 Menschen eine Petition unterschrieben gegen unangekündigte Tests und Abfragen in Schulen. Die Initiatorinnen und Initiatoren haben sie nun dem Landtag übergeben. Sie argumentieren: Dass jeden Tag ein Test droht, versetze viele Schüler regelmäßig in Panik. Bisher können Schulen im Freistaat selbst entscheiden, ob sie Exen ankündigen oder nicht.

