5.500 Menschen bei Pro-Palästinenser-Demos in München

München: An einer pro-palästinensischen Kundgebung in der Innenstadt haben sich in der Spitze bis zu 5.500 Menschen beteiligt. Die Münchner Polizei korrigierte ihre Angaben vom frühen Nachmittag inzwischen deutlich nach oben. Die mehrstündige Demonstration verlief friedlich. Es gab eine Anzeige wegen eines Plakates, so die Polizei. Andere Zwischenfälle habe es nicht gegeben. - Auch in London fand wieder eine pro-palästinensische Großdemonstration statt. In Sprechchören und auf Plakaten forderten die Teilnehmer "Freiheit für Palästina" und ein Ende der israelischen Angriffe auf den Gazastreifen. Nach Schätzungen der Polizei kamen etwa 300.000 Menschen. Kundgebungen in ähnlicher Größenordnung gab es auch in den vergangenen Wochen in London.

Sendung: BR24 Nachrichten, 11.11.2023 20:15 Uhr