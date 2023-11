5,5 Millionen Bürger leben in schlecht geheizten Wohnungen

Berlin: Die hohen Energiepreise machen sich bei fünf-einhalb Millionen Menschen in Deutschland konkret durch unterkühlte Wohnungen bemerkbar. Zu diesem Schluss kommt das Statistische Bundesamt auf Grundlage einer Selbsteinschätzung der Betroffenen. Im Vergleich zum vergangenen Jahr ist das eine Verdoppelung. Besonders betroffen waren Alleinerziehende, Alleinlebende und Familien mit mehr als drei Kindern. In anderen EU-Ländern war der Anteil der Menschen in unzureichend geheizten Wohnungen zum Teil deutlich höher - etwa in Bulgarien, Zypern und Griechenland.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 28.11.2023 10:00 Uhr