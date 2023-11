53 Prozent der Arbeitnehmer bekommen Weihnachtsgeld

Berlin: Gut jeder zweite Arbeitnehmer in Deutschland erhält Weihnachtsgeld. Laut einer Umfrage im Auftrag der gewerkschaftsnahem Hanns-Böckler-Stiftung sind es heuer 53 Prozent der Beschäftigten. Besonders hoch fällt der Anteil derer, die die Sonderleistung bekommen, in Betrieben mit Tarifvertrag aus: Dort sind es 77 Prozent. In Branchen wie bei der Bahn oder im Bankgewerbe erhalten die Angestellten demnach ein 13. Monatsgehalt; im öffentlichen Dienst gibt es je nach Vergütungsgruppe zwischen 52 und 85 Prozent eines Monatsgehalts. Laut den Auftraggebern ist die Umfrage nicht repräsentativ, gibt aber aufgrund der hohen Fallzahlen detaillierte Einblicke in die Arbeitswelt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 14.11.2023 12:00 Uhr