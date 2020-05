50.000 EU-Bürger sitzen noch im Ausland fest

Nachrichtenarchiv - 02.05.2020 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Brüssel: Bis zum 1. Mai sind wegen der Coronavirus-Pandemie mehr als 550.000 EU-Bürger aus dem Ausland zurückgeholt worden. Der EU-Außenbeauftragte Borrell sagte der "Welt", auf dem Höhepunkt des Gesundheitsnotstands seien insgesamt 600.000 Europäer im Ausland gestrandet gewesen. Gut 50.000 säßen also immer noch fest. Die Rückkehr gestalte sich weiter schwierig. Borell zufolge erteilt beispielsweise Marokko bis heute kaum Landegenehmigungen. Auf den Philippinen, in Kamerun und in Indien könne kaum jemand zum Flughafen gelangen, weil weiterhin sehr strenge Ausgangsbeschränkungen gelten.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 02.05.2020 06:00 Uhr