5.000 Gegner der Corona-Maßnahmen ziehen durch München

23.12.2021 03:00 Uhr

München: In der bayerischen Landeshauptstadt sind am Abend 5.000 Menschen durch die Straßen gezogen, um gegen die Corona-Maßnahmen zu protestieren. Die Stadt hatte zuvor einen Demonstrationszug untersagt. Die Polizei war nach eigenen Angaben mit 500 Einsatzkräften vor Ort. Sie nahm elf Personen vorläufig fest und zeigte 14 weitere an - unter anderem wegen Widerstands, Beleidigung und versuchter gefährlicher Körperverletzung. Man habe Schlagstöcke und Pfefferspray eingesetzt, um einen größeren Marsch in Richtung Innenstadt zu stoppen, hieß es von Seiten der Behörde.

Quelle: BR24 Nachrichten, 23.12.2021 03:00 Uhr