5000 Gäste feiern den Wiener Opernball

Wien: In der Staatsoper der österreichischen Hauptstadt läuft der Opernball. Er ist der Höhepunkt der Ballsaison in Wien und Vorbild für viele ähnliche Veranstaltungen weltweit. Rund 5000 Gäste wurden erwartet. Im Rheinland wurde der Auftakt des Straßenkarnevals gefeiert. In Düsseldorf und Köln berichtet die Polizei von auffällig wenigen Zwischenfällen. Vermutlich habe das schlechte Wetter dazu beigetragen, sagte ein Sprecher. Auch in Bayern hat mit dem"unsinnigen" oder "lumpigen" Donnerstag der Höhepunkt der Fastnachts- oder Faschingszeit begonnen. In Dietfurt an der Altmühl kamen rund 18.000 Menschen zum "Chinesenfasching".

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 08.02.2024 22:00 Uhr