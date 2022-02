5000 demonstrieren in München gegen Ukraine-Krieg - 3500 in Nürnberg

Nachrichtenarchiv - 26.02.2022 16:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: In Bayern haben Tausende Menschen gegen den Krieg in der Ukraine demonstriert. Alleine in München kamen am Stachus nach Polizeiangaben 5000 Menschen zusammen. Auf Plakaten forderten sie Frieden für die Ukraine und Sanktionen gegen Russland. Auch in Nürnberg gab es eine friedliche Demonstration: Auf dem Kornmarkt kamen laut Polizei etwa 3500 Menschen zusammen. Ähnliche Aktionen sind an diesem Wochenende in ganz Bayern geplant.

Quelle: BR24 Nachrichten, 26.02.2022 16:15 Uhr