500 Vitesco-Beschäftigte demonstrieren in Nürnberg für ihre Arbeitsplätze

Russische Streitkräfte beschießen die Region Donezk

Kiew: Die russischen Streitkräfte nehmen in der Ukraine zunehmend das Gebiet um Donezk ins Visier. Die Städte Slowjansk und Kramatorsk werden beschossen, teilte der Regionalgouverneur mit. In Slowjansk sollen mehrere Raketen auf dem Marktplatz und den angrenzenden Straßen eingeschlagen sein. Ukrainischen Berichten zufolge starb mindestens ein Mensch, weitere sieben wurden verletzt. Die Behörden haben die Zivilisten in Slowjansk mehrfach aufgefordert, die Region zu verlassen. Nach der Einnahme der Städte Sjewjerodonezk und Lyssytschansk verläuft die Frontlinie nur noch wenige Kilometer von Slowjansk entfernt. Am Sonntag hatte Russland die Eroberung der gesamten Donbass-Region Luhansk verkündet.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 05.07.2022 23:00 Uhr