500 Demonstranten solidarisieren sich in München mit "Letzter Generation"

Meldungsarchiv - 26.05.2023 01:00 Uhr Aktuelle Meldungen

München: Gut 500 Menschen haben am Donnerstag Abend in München gegen die Razzia bei Mitgliedern der sogenannten "Letzten Generation" demonstriert. Nach Angaben der Polizei setzte sich der Protestmarsch friedlich am Marienplatz in Bewegung. Rund hundert Polizisten waren im Einsatz. Die Veranstalter der Demonstration, die nach Polizeiangaben nicht angemeldet worden war, nannten die Durchsuchungen eine politisch motivierte Aktion mit dem Ziel, Menschen einzuschüchtern und den Widerstand gegen das Weiter-so der Regierung zu behindern. Polizei und Staatsanwaltschaft waren am Mittwoch mit einer Razzia gegen die Klimagruppe vorgegangen. Protestaktionen gab es auch in mehreren anderen Städten, unter anderem in Berlin.

Sendung: BR24 Nachrichten, 26.05.2023 01:00 Uhr