50 Jahre World Earth Day - Ein Tag für die Umwelt

Berlin: In mehr als 190 Ländern wird heute der World Earth Day begangen. Der vor 50 Jahren geschaffene Aktionstag soll den Schutz des Klimas und der Umwelt ins Bewusstsein der Politik und der Gesellschaft rücken. Protestbewegungen wie Fridays for Future haben die Ideen des World Earth Day aufgegriffen. Seinen Ursprung nahm der Aktionstag 1970 in den USA, als der damalige Senator von Wisconsin, Nelson, einen ersten nationalen Umweltaktionstag ins Leben rief. An diesem ersten von Nelson initiierten Earth Day am 22. April 1970 beteiligten sich mehr als 20 Millionen Menschen, vor allem an Universitäten und Schulen.

