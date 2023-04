49-Euro-Ticket wird ab heute verkauft

Kurzmeldung ein/ausklappen Habeck in der Ukraine eingetroffen

Kiew: Bundeswirtschaftsminister Habeck ist währenddessen zu einem Überraschungsbesuch in der Ukraine eingetroffen. Zusammen mit einer Wirtschaftsdelegation kam er am frühen Morgen am Hauptbahnhof in Kiew an. Habeck will sich in der Ukraine ein Bild über die Energie-Infrastruktur machen. Es ist der erste Besuch des Grünen-Ministers in dem vom russischen Angrifsskrieg gebeutelten Land.

