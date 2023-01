49-Euro-Ticket soll zum 1. Mai kommen

Nachrichtenarchiv - 27.01.2023 17:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Düsseldorf: Bund und Länder haben sich auf einen Start des 49-Euro-Monatstickets im Nahverkehr zum 1. Mai geeinigt. Das sagte NRW-Verkehrsminister Krischer am Nachmittag als Vorsitzender der Verkehrsministerkonferenz nach der Sitzung einer Bund-Länder-Arbeitsgruppe. Es steht noch die Zustimmung der EU-Kommission aus. Zuvor hatte Krischer bereits betont, dass es dabei möglicherweise auch einen Rabatt für Jobtickets geben könnte. Firmen könnten ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern das Ticket dann vergünstigt anbieten, wenn sie sich an den Kosten beteiligen. Über eine Einigung in dieser Frage ist noch nichts bekannt.

