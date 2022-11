49-Euro-Ticket soll spätestens im April starten

Nachrichtenarchiv - 29.11.2022 21:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Das 49-Euro-Ticket im Nah- und Regionalverkehr soll spätestens am 1. April starten. Darauf haben sich die Verkehrsminister von Bund und Ländern geeinigt. Das teilte der hessische Ressortchef Al-Wazir am Abend mit. Zuvor hatte Bayerns Verkehrsminister Bernreiter eine faire Lastenverteilung gefordert. Es sei von vorne herein klar gewesen, dass es ein Defizit geben werde, das der Bund übernehmen müsse. Er sagte BR24, der Bund könne nicht einfach 1,5 Milliarden auf den Tisch legen und sagen, alles andere interessiere nicht. Nach Aussage Bernreiters hat der Verband der Verkehrsunternehmen im Vorfeld errechnet, dass man mit den vereinbarten drei Milliarden Euro nur ein 69-Euro-Ticket finanzieren könne.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.11.2022 21:00 Uhr