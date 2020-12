475 Rechtsextremisten sind trotz Haftbefehls auf freiem Fuß

Nachrichtenarchiv - 30.12.2020 02:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: In Deutschland sind offenbar 475 Rechtsextremisten auf freiem Fuß, obwohl per Haftbefehl nach ihnen gesucht wird. Das berichtet die "Neue Osnabrücker Zeitung" und beruft sich auf eine Anfrage der Linken im Bundestag und die entsprechende Antwort der Bundesregierung. In den meisten Fällen fahndet die Polizei demnach wegen Gewalttaten oder politisch motivierten Delikten wie etwa Voksverhetzung nach den Rechtsextremisten. Bei einigen der Gesuchten werden aber auch terroristische Untergrund-Aktivitäten vermutet. Die Innenexpertin der Linken, Jelpke, sagte, es dränge sich der Eindruck auf, dass die Bundesregierung das Nazi-Problem noch immer nicht ernst genug nehme.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 30.12.2020 02:00 Uhr