45 weitere Deutsche aus Afghanistan ausgeflogen

US-Amerikaner gedenken der Opfer der Anschläge vom 11.September

New York: Die Vereinigten Staaten haben mit sehr emotionalen Trauerfeiern der rund 3.000 Opfer der Terroranschläge vom 11. September 2001 gedacht. Zu der Gedenk-Veranstaltung am Ground Zero in New York waren neben US-Präsident Biden auch die früheren Präsidenten Obama und Clinton erschienen. Ex-Präsident Bush sprach später auf einem Feld nahe der Ortschaft Shanksville, wo das Flugzeug abgestürzt war, in dem Passagiere und Besatzung gemeinsam gegen die Flugzeugentführer rebelliert hatten. Bush, der zum Zeitpunkt der Anschläge US-Präsident war, rief die Amerikaner auf, sich an den Gemeinschaftsgeist dieser zusammengewürfelten Gruppe von Amerikanern zu erinnern und heutige politische Gräben zu überwinden. Am 11. September 2001 hatten Terroristen vier Flugzeuge gekapert und zwei davon in die Türme des World Trade Center gesteuert, die daraufhin einstürzten. Eine weitere Maschine lenkten die Angreifer in das Verteidigungsministerium in Washington. Die vierte Maschine hätte vermutlich das Kapitol treffen sollen, wurde aber durch den Widerstand der Insassen auf freiem Feld zum Absturz gebracht.

