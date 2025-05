45 Prozent mehr Zurückweisungen an deutschen Grenzen

Dobrindt und Söder loben härtere Gangart bei den Grenzkontrollen: Aus Sicht des Bundesinnenminsters hat sich die Migrationspolitik in Deutschland durch die verschärften Kontrollen an den deutschen Außengrenzen verändert. Bei einem Besuch der Kontrollstelle Kiefersfelden-Kufstein an der deutsch-österreichischen Grenze sagte er, innerhalb von sieben Tagen sei die Zahl der Zurückweisungen illegaler Einreisen um 45 Prozent gestiegen. Bayerns Ministerpräsident ergänzte, es herrsche wieder law and order an der Grenze.

Sendung: BR24 Nachrichten, 15.05.2025 14:45 Uhr