45 Prozent mehr Zurückweisungen an den Grenzen

Die verschärften Kontrollen an den deutschen Außengrenzen zeigen offenbar Wirkung: Laut Bundesinnenminister Dobrindt ist allein an der Kontrollstelle Kiefersfelden/ Kufstein die Zahl der Zurückweisungen innerhalb von sieben Tagen im Vergleich zur Vorwoche um 45 Prozent gestiegen. Die Migrationspolitik in Deutschland habe sich geändert. Bayerns Ministerpräsident Söder sprach von einer 180-Grad-Wende bei der Rechtslage und von einem Signal an Europa.

Sendung: BR24 Nachrichten, 15.05.2025 15:15 Uhr