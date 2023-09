42-jähriger Bergsteiger stürzt am Watzmann in den Tod

Schönau am Königssee: Am Watzmann ist gestern ein 42-jähriger Bergsteiger aus Nordrhein-Westfalen ums Leben gekommen. Laut Polizei stürzte der Mann an der Ostwand des Berges über 150 Meter in die Tiefe. Der Mann hatte sich zusammen mit zwei Begleitern aus Bayern im steilen Gelände verstiegen und war auf einen Felsblock getreten, der sich löste. Die Bergwacht kam mit einem Rettungshubschrauber zum Unfallort, konnte aber nur noch den Tod des Mannes feststellen. Alle drei Bergsteiger sollen erfahren und gut ausgerüstet gewesen sein.

Sendung: BR24 Nachrichten, 22.09.2023 01:00 Uhr