41 Menschen sterben bei Minenunglück in der Türkei

Faeser fordert Investitionen von Betreibern kritischer Infrastruktur

Berlin: Bundesinnenministerin Faeser hat Betreiber von Einrichtungen der kritischen Infrastruktur aufgefordert, massiv in die Sicherheit ihrer Systeme zu investieren. Strukturen müssten mehrfach aufgebaut werden und es müssten Backups vorgehalten werden, sagte die SPD-Politikerin der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung". Die Zerstörungen an den Ostsee-Pipelines und die Angriffe auf die Deutsche Bahn hätten deutlich gezeigt, dass sich die Bedrohungslage verändert habe. Man müsse sich auf alle denkbaren Szenarien einstellen und Schutzmaßnahmen weiter hochfahren. Deshalb werde die Polizei auf See viel mehr Präsenz zeigen, kündigte Faeser an. In der "Süddeutschen Zeitung" äußerte sich die Ministerin ähnlich: Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine markiere eine Zeitenwende - auch in der inneren Sicherheit.

Sendung: BR24 Nachrichten, 15.10.2022 12:45 Uhr