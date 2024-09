400.000 Kinder und Jugendliche in Europa sind obdachlos

Paris: In Europa haben mindestens 400.000 Kinder und Jugendliche keinen festen Wohnsitz. Das geht aus dem Bericht eines europäischen Bündnisses internationaler Hilfsorganisationen hervor, der heute in Paris vorgestellt wurde. Wie es weiter heisst, geht die Zahl derer, die in unzumutbaren Wohnverhältnissen leben, sogar in die Millionen. Die Studie beruht auf Schätzungen von Daten aus sechs Ländern, die als relativ verlässlich gelten, darunter Deutschland und Frankreich. Daraus erstellten die Autoren eine Hochrechnung mit dem nun vorliegenden Ergebnis. In der Studie kommen sie zu dem Schluss, dass die Obdachlosigkeit der Kinder und Jugendlichen massive Folgen für die Gesundheit und den Zugang der Bildung hat.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 19.09.2024 20:00 Uhr