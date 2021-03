4.000 Regensburger müssen wegen Fliegerbombe aus ihren Wohnungen

Spahn kritisiert USA wegen Exportstopps für Impfstoffe

Berlin: Gesundheitsminister Spahn hat Kritik an der US-Regierung geübt, weil diese den Export von Impfstoffen verhindert. In den ARD-Tagesthemen nannte Spahn es problematisch, dass das jetzt zugelassene Präparat von Johnson & Johnson wohl frühestens Mitte April in der EU eintrifft. Der CDU-Politiker machte sich deshalb erneut dafür stark, dass mehr Impfstoff in der EU produziert wird. Am Nachmittag hatte nach der Arzneimittelbehörde EMA auch die EU-Kommission das Präparat von Johnson & Johnson genehmigt. Es ist der vierte Impfstoff, der in der Europäischen Union zugelassen ist.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 12.03.2021 02:00 Uhr