4.000 Menschen beteiligen sich an "Iran-Free-Demo" in München

München: In der bayerischen Landeshauptstadt haben sich am Nachmittag rund 4.000 Menschen versammelt, um sich solidarisch mit den Frauen im Iran zu zeigen. Die Demonstration auf dem Königsplatz wurde auch von etlichen Politikerinnen und Politikern unterstützt, unter ihnen die Fraktionsvorsitzende der Grünen im Landtag, Schulze, und der Generalsekretär der Bayern-SPD, Tasdelen. Die Menschen zeigten und riefen Slogans wie "Frauen. Leben. Freiheit" oder "Hoch die internationale Solidarität". Zuvor hatte Bundeskanzler Scholz die iranische Führung scharf kritisiert. In seinem wöchentlichen Videopodcast fragte der Kanzler wörtlich: "Was sind Sie für eine Regierung, die auf die eigenen Bürgerinnen und Bürger schießt?" Außerdem verteidigte Scholz die neuen EU-Sanktionen gegen den Iran. Worte allein reichten nicht, so Scholz.

