400 Polizisten stehen offenbar unter Extremismusverdacht

Berlin: In Deutschland laufen derzeit gegen mindestens 400 Polizeibeamte der Länder Disziplinarverfahren oder Ermittlungen wegen möglicher rechtsextremer Gesinnung. Das berichten der "Stern" und RTL unter Berufung auf eine Abfrage in den 16 Innenministerien der Bundesländer. Die tatsächliche Zahl dürfte aber noch höher liegen, da in vier Ländern keine aktuellen Zahlen vorlägen, wie es hieß. Der Polizeibeauftragte des Bundes, Grötsch, erklärte, die Gefahr durch Rechtsextremismus sei so groß wie noch nie.

Sendung: BR24 Nachrichten, 04.04.2024 01:00 Uhr