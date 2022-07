Nachrichtenarchiv - 11.07.2022 10:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Los Libertadores: In den Bergen an der Grenze zwischen Chile und Argentinien sitzen Hunderte Menschen nach einem Schneesturm fest. Nach Behördenangaben wurden mehr als 400 Touristen und Fernfahrer bei Temperaturen von minus 10 Grad in ihren Fahrzeugen eingeschneit. Im Laufe des Tages sollen die Rettungsarbeiten beendet werden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 11.07.2022 10:00 Uhr