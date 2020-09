400 Demonstranten werden in Belarus festgenommen

Zehntausende Feuerwehrleute kämpfen an US-Westküste gegen Waldbrände

Portland: Die Waldbrände an der US-Westküste haben inzwischen historische Ausmaße erreicht. Schon jetzt zählen einige von ihnen zu den 20 größten Bränden in der Geschichte Kaliforniens. Laut Medienberichten sind bislang mindestens 26 Menschen in den Flammen ums Leben gekommen. Und die Behörden befürchten weitere Opfer, denn die Brände sind nach wie vor nicht unter Kontrolle. Seit Tagen kämpfen entlang der Küste mehr als 20.000 Feuerwehrleute gegen unzählige Feuer. Die Brände, die die gesamte Küste in dichten Smog hüllen, haben bereits etwa eine Fläche von der Größe Sardiniens zerstört. Für morgen hat US-Präsident Trump einen Besuch in Kalifornien angekündigt, um sich vor Ort ein Bild von der Lage zu machen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 13.09.2020 20:00 Uhr