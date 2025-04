40 Tote und vermutlich 1000 Verletzte nach Explosion im Iran

Teheran: Nach der Explosion in einem Hafen am Persischen Golf im Süden des Iran ist die Zahl der Toten und Verletzten gestiegen. Jüngsten staatlichen Angaben zufolge sind mindestens 40 Menschen gestorben, die Zahl der Verletzten wird mit 750 angegeben. Vor Ort ist jedoch die Rede von mehr als 1.000 Verletzten. Weil die Krankenhäuser in der Provinz Hormusgan mit der Versorgung der Verletzten überfordert sind, wurden viele Patienten in andere Städte gebracht. Die Behörden melden jetzt, dass sie das Feuer unter Kontrolle haben. Die genaue Ursache der Explosion ist noch unklar. Das Innenministerium wies Berichte zurück, wonach die Detonation im Zusammenhang mit Treibstoff für ballistische Raketen stehe.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 27.04.2025 18:00 Uhr