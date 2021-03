40 Prozent der Landkreise in Bayern überschreiten die 100er-Inzidenz

Würzburg erhält 40 weitere Stolpersteine in Erinnerung an Nazi-Opfer

Würzburg: In der unterfränkischen Stadt sollen Ende der Woche 40 neue Stolpersteine zur Erinnerung an die Opfer des Nationalsozialismus verlegt werden. Die Steine und eine Schwelle mit zusätzlichen Informationen werden am Freitag in der Dürerstraße gesetzt. Dort erinnern sie an die Bewohnerinnen und Bewohner eines jüdischen Krankenhauses und eines Altersheims mit zusammen rund 130 Plätzen. Das Haus war in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts in Würzburg errichtet worden. Unter den Nationalsozialisten wurde es als Sammellager für Deportationen missbraucht. In Würzburg liegen mit knapp 600 im Boden eingelassenen Erinnerungstafeln aus poliertem Messing so viele Stolpersteine wie in keiner anderen bayerischen Stadt.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 15.03.2021 13:00 Uhr