3G-Regel soll künftig für öffentliche Veranstaltungen in Innenräumen gelten

Nachrichtenarchiv - 10.08.2021 18:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Spätestens ab dem 23. August sollen nur noch Menschen, die entweder geimpft, getestet oder genesen sind, Zugang zu öffentlichen Veranstaltungen in Innenräumen erhalten. Dazu zählen zum Beispiel Besuche in Krankenhäusern und Heimen, aber auch in Restaurants oder Sporteinrichtungen. Greifen soll die neue Maßnahme, sobald die Sieben-Tage-Inzidenz über 35 liegt. Auf diese sogenannte 3G-Regel haben sich Bundeskanzlerin Merkel und die Ministerpräsidentinnen und -präsidenten bei einer Videoschalte verständigt. Ab dem 11. Oktober sollen die Coronatests dann kostenpflichtig werden. Ausnahmen gelten nur für Menschen, die sich nicht impfen lassen können. Als Grund nannte Merkel, dass es bereits jetzt ein umfassendes Impfangebot gebe. Bayerns Ministerpräsident Söder bezeichnete es als gerecht, dass der Steuerzahler nicht für Unmengen von Tests aufkommen müsse. Er sagte außerdem, einen Lockdown wie bisher werde es auf keinen Fall mehr geben für Menschen, die zweimal geimpft sind. Das sei verfassungsrechtlich nicht möglich, so Söder.

Quelle: BR24 Nachrichten, 10.08.2021 18:45 Uhr