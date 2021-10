3G-Regel in Bayern gilt künftig auch für Mitarbeiter mit Kundenkontakt

München: In sämtlichen Bereichen in Bayern, in denen die 3G-Regel gilt, müssen sich von kommender Woche Dienstag an neben Besuchern auch alle Mitarbeiter mit Kundenkontakt an die Regel halten. Das hat das Kabinett beschlossen. Auch Betreiber, Beschäftigte und Ehrenamtliche, die Kontakt zu Kunden und Besuchern haben, müssen also geimpft oder genesen sein, beziehungsweise mindestens zwei Mal die Woche einen negativen Test vorweisen. Je nach Bereich muss das ein PCR-Test sein, oder es reicht ein Schnelltest. Bereits ab Freitag entfällt auf breiter Front die Pflicht zur Kontaktdatenerfassung. Kunden und Besucher insbesondere in der Gastronomie und bei kulturellen Veranstaltungen müssen dann keine persönlichen Daten mehr angeben. Nötig sind Kontaktdaten dann nur noch in Bereichen mit hohem Risiko von Mehrfachansteckungen sowie bei körpernahen Dienstleistungen und in Gemeinschaftsunterkünften.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 12.10.2021 14:00 Uhr