3G-Regel in Arztpraxen ist laut Ministerium unzulässig

Berlin: Arztpraxen dürfen die sogenannte 3G-Regel nicht zur Voraussetzung für medizinische Behandlungen machen. Darauf hat ein Sprecher des Bundesgesundheitsministeriums in der Zeitung "Die Welt" hingewiesen. Vertragsärzte sind demnach verpflichtet, Patienten zu behandeln. Das rheinland-pfälzische Gesundheitsministerium hatte zuvor mitgeteilt, dass es bereits Beschwerden über Praxen gibt, die nur noch Patienten behandeln, die geimpft, genesen oder getestet sind. Die Kassenärztliche Bundesvereinigung regte an, dass die Praxen es so organisieren, dass ungeimpfte und ungetestete Patienten während speziell eingerichteter Sprechzeiten behandelt werden. Eine prinzipielle 3G-Regel dürfe es nicht geben.

Quelle: BR24 Nachrichten, 27.10.2021 11:45 Uhr