3G-Regel gilt künftig auch für Mitarbeiter mit Kundenkontakt

München: In sämtlichen Bereichen in Bayern, in denen die 3G-Regel gilt, müssen sich von kommenden Dienstag an neben Besuchern auch alle Mitarbeiter mit Kundenkontakt daran halten. Das hat das Kabinett in München beschlossen. Auch Betreiber und Ehrenamtliche, die Kontakt zu Kunden und Besuchern haben, müssen also geimpft oder von einer Corona-Infektion genesen sein - oder sie müssen regelmäßig einen negativen Test vorweisen. Je nach Bereich muss das ein PCR-Test sein oder es reicht ein Schnelltest. Die 3G-Regel gilt unter anderem bei öffentlichen und privaten Veranstaltungen, in Sportstätten, Fitnessstudios, Theatern, Opern, Konzerthäusern, Kinos, Museen, Ausstellungen und in der Gastronomie. Gleichzeitig beschloss das Kabinett, dass die Pflicht zur Erfassung der Kontaktdaten unter anderem in der Gastronomie und bei Kulturveranstaltungen entfallen soll.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 12.10.2021 23:00 Uhr