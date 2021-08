3G-Regel für Fernzüge kommt offenbar nicht

In der EU treten strengere Grenzwerte für Schwermetalle in Kraft

Brüssel: In dieser Woche treten in der EU verschärfte Grenzwerte für bestimmte Schwermetalle in Kraft. Ab heute gelten in Lebensmitteln wie Säuglingsnahrung, Wein, Salz und Gewürzen neue Höchstmengen für Blei. Ab morgen gibt es auch strengere Cadmium-Grenzwerte für viele Obst- und Gemüsesorten. Die Maßnahmen sind Teil des europäischen Plans zur Krebsbekämpfung. Bei Blei gibt es demnach keine Schwelle, unterhalb der eine Schädigungen bei Menschen ausgeschlossen werden kann. Gerade Föten und Kinder könnten in ihrer neurologischen Entwicklung beeinträchtigt sein. In der Vergangenheit wurden vergleichsweise hohe Bleigehalte in Fisch, Algen, Meeresfrüchten und Nahrungsergänzungsmitteln nachgewiesen.

Quelle: BR24 Nachrichten, 30.08.2021 09:15 Uhr