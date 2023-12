38 Verletzte nach erneuten Protesten gegen Parlamentswahl in Serbien

Belgrad: Bei Protesten gegen die Parlamentswahl in Serbien ist es an Heiligabend zu Ausschreitungen gekommen. Wie der zuständige Polizeichef mitteilte, wurden 38 Zivilisten und acht Beamte verletzt. Er kündigte Festnahmen im Zusammenhang mit den Krawallen an. Oppositionsparteien warfen den Sicherheitskräften dagegen übermäßige Gewalt vor. Sie forderten, die Proteste heute fortzusetzen. In den sozialen Netzwerken kursieren Aufnahmen von Polizisten, die Männer auf den Straßen in der Nähe des Belgrader Rathauses verprügelten. Hintergrund sind entdeckte Unregelmäßigkeiten bei der Stimmabgabe. Nach Einschätzung internationaler Wahlbeobachter hat sich die Partei von Präsident Vucic durch Stimmkauf und Medienbeeinflussung einen Vorteil verschafft. Er selbst wies die Vorwürfe zurück.

Sendung: BR24 Nachrichten, 25.12.2023 15:15 Uhr