35.000 Menschen feiern Christopher Street Day in Berlin

Unesco zeichnet Bad Kissingen als Welterbe aus

Fuzhou: Deutschland kann sich mit neuen Welterbestätten schmücken. Die Unesco zeichnete Bad Kissingen, Baden-Baden und Bad Ems zusammen mit acht weiteren europäischen Kurorten als "Große Bäder Europas" aus. Außerdem erkor die UN-Organisation für Bildung, Wissenschaft, Kultur und Kommunikation die Künstlerkolonie Mathildenhöhe in Darmstadt zum Weltkulturerbe. Die Entscheidungen fielen bei Beratungen in der chinesischen Stadt Fuzhou. Über die Auszeichnung für Bad Kissingen sagte Oberbürgermeister Dirk Vogel, nun sei es leichter möglich, Unternehmen und Bürger für die Stadt zu gewinnen. Bad Kissingen sei jetzt in der Champions League in der öffentlichen Wahrnehmung deutscher Städte. Vogel kündigte an, Gebäude und Prachträume wie den Max-Littmann-Saal auch für die Öffentlichkeit zugänglich zu machen.

Quelle: BR24 Nachrichten, 24.07.2021 17:45 Uhr