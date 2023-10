35.000 Menschen demonstrieren in München gegen Rechtsruck

München: Vier Tage vor der Landtagswahl haben zahlreiche Menschen gegen einen Rechtsruck in Bayern demonstriert. Nach Angaben der Polizei kamen gestern Abend auf dem Münchner Odeonsplatz 35.000 Teilnehmer zusammen. Mehrere Gruppen hatten zum Protest aufgerufen, darunter das Integrationshaus Bellevue de Monaco. Auf der Veranstaltung traten mehrere prominente Gäste auf, wie etwa die Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern, Knobloch. Sie warnte, dass die Demokratie in Deutschland jetzt ihre Feuerprobe erlebe. Wenn nach Umfragen jeder siebte bayerische Wähler für eine rechtsextreme Partei stimmen wolle, dann sei das kein Ausrutscher mehr im politischen Sinne, so Knobloch.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 05.10.2023 06:00 Uhr