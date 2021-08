350 ehemalige Ortskräfte in Kabul müssen Sammelunterkünfte verlassen

Bundesregierung räumt Fehleinschätzung der Lage in Afghanistan ein

Berlin: Die Bundesregierung hat sich besorgt über die aktuelle Entwicklung in Afghanistan geäußert. Bundeskanzlerin Merkel sagte in einem Pressestatement, man werde alles tun, um einheimische Mitarbeiter deutscher Stellen aus Kabul in Sicherheit zu bringen. Ob die Evakuierungen möglich sind, hänge aber von der Lage in der afghanischen Hauptstadt ab. Wie schon zuvor Bundesaußenminister Maas räumte Merkel ein, dass die Bundesregierung die Lage falsch eingeschätzt habe. Sie nannte diese Entwicklung bitter, dramatisch und furchtbar für Afghanistan. Der fast 20 Jahre währende Einsatz sei nicht so geglückt, wie man sich das vorgenommen habe, so die Kanzlerin. Zuvor hatte Außenminister Maas Kritik an der Bundesregierung zurückgewiesen. Er verteidigte die Entscheidung, das Botschaftspersonal nicht früher aus Kabul abgezogen zu haben. Dies sei in Abstimmung mit anderen Ländern erfolgt, so Maas.

Quelle: BR24 Nachrichten, 16.08.2021 22:45 Uhr