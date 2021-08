350 ehemalige Ortskräfte in Kabul müssen Sammelunterkünfte verlassen

Nachrichtenarchiv - 16.08.2021 21:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Kabul: Etwa 350 ehemalige Helfer der Bundeswehr haben in der afghanischen Hauptstadt ihre Sammelunterkünfte verlassen. Die Räume waren bisher von einer deutschen gemeinnützigen Organisation bereitgestellt worden. Nach der Machtübernahme der Taliban könnten sie für die früheren afghanischen Ortskräfte zu Todesfallen werden, so ein Vertreter der Organisation. Die islamistischen Kämpfer hätten damit begonnen, Häuser und Wohnungen zu durchsuchen, teilte ein ehemaliger Übersetzer mit. Die 350 Menschen leben nun wieder in der Stadt verteilt. Das Patenschaftsnetzwerk Afghanischer Ortskräfte hatte schon seit längerem kritisiert, dass die ehemaligen Helfer zu langsam aus dem Land geholt würden.

Quelle: BR24 Nachrichten, 16.08.2021 21:45 Uhr