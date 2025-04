35 Prozent der Unternehmen planen laut Umfrage Stellenabbau

Berlin: Mehr als jedes dritte Unternehmen in Deutschland will dieses Jahr wegen der mauen Konjunktur Stellen streichen. Das geht aus einer Umfrage des Instituts der deutschen Wirtschaft Köln hervor. Im Vergleich zum Herbst 2024 hat sich die Stimmung demnach nur minimal verbessert. Zugleich stieg der Anteil der Betriebe, die mehr Stellen schaffen wollen, von 17 auf 24 Prozent. An der halbjährlichen Konjunkturumfrage beteiligten sich im März und April mehr als 2.000 Firmen. Die von US-Präsident Trump verkündeten Zölle auf Waren aus der EU waren dem Institut zufolge zum Zeitpunkt der Umfrage zwar noch nicht aktiv. Sie hätten das Exportklima aber schon vorher vergiftet. "Der Zollkrieg belastet das Tagesgeschäft enorm", sagte IW-Konjunkturchef Grömling.

Sendung: BR24 Nachrichten, 18.04.2025 03:00 Uhr