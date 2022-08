35 Menschen sterben bei Kirchenbrand in Kairo

Nachrichtenarchiv - 14.08.2022 14:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Kairo: Bei einem Brand in einer koptischen Kirche in der ägyptischen Stadt Gizeh sind mindestens 35 Menschen ums Leben gekommen. Mehrere wurden verletzt. Laut Sicherheitsbehörden hatten 5.000 Menschen an einem Gottesdienst in der Kirche etwa 20 Kilometer südlich von Kairo teilgenommen, als das Feuer ausbrach. Daraufhin sei es zu einer Massenpanik gekommen. Von der Polizei hieß es, nach ersten Untersuchungen könnte ein Kurzschluss für den Brand verantwortlich sein.

