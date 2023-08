35-Jähriger stirbt nach Blitzeinschlag in Baum

Unterensingen: Nach dem Einschlag eines Blitzes in einen Baum in Baden-Württemberg ist ein 35 Jahre alter Mann seinen schweren Verletzungen erlegen. Wie die Polizei mitteilte, starb er heute im Krankenhaus. Eine 43-jährige Frau befindet sich noch in Lebensgefahr. Die beiden Erwachsenen saßen zusammen mit einem elfjährigen Kind gestern an einer Biertischgarnitur unter dem Baum, als der Blitz einschlug. Eine weitere Frau wurde verletzt, ihre Kinder erlitten einen Schock. Der Rettungsdienst war mit einem Großaufgebot vor Ort. - Die Bundesarbeitsgemeinschaft "Mehr Sicherheit für Kinder" rät, bei Gewittern Schutz in einem Gebäude oder einem geschlossenen Auto zu suchen. Im Freien sollte man sich eine flache Stelle oder eine Vertiefung suchen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 13.08.2023 19:30 Uhr