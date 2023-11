347 Millionen Kinder in Südasien leiden an Wasserknappheit

Neu Delhi: In Südasien leiden nach UN-Angaben fast 350 Millionen Kinder an Wasserknappheit. Nach Angaben des UN-Kinderhilfswerkes Unicef leben in der bevölkerungsreichsten Region der Welt mehr als ein Viertel aller Kinder, gleichzeitig stehen dort nur vier Prozent des gesamten Wassers zur Verfügung. Sauberes Wasser sei ein grundlegendes Menschenrecht, so Unicef - und doch hätten Millionen von Kindern in Südasien nicht genügend zu trinken. Der Klimawandel verschärfe das Problem sogar noch. Eine gute Nachricht sei allerdings, dass der Ausbau der Wasserversorgung in Südasien schnell voranschreite.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 13.11.2023 06:00 Uhr