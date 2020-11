337 Menschen in der Türkei zu lebenslanger Haft wegen Putschversuch verurteilt

Nachrichtenarchiv - 26.11.2020 19:30 Uhr Aktuelle Nachrichten

Ankara: Mehr als vier Jahre nach dem gescheiterten Putschversuch in der Türkei sind 337 Menschen zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Ein türkisches Gericht sieht es als erwiesen an, dass sie die Verfassung gebrochen sowie versucht haben, den Präsidenten zu ermorden. Außerdem hätten sie sich des Totschlags in mehreren Fällen schuldig gemacht, hieß es. 60 weitere Angeklagte erhielten Haftstrafen, 70 wurden freigesprochen. Offiziellen Angaben zufolge sind bei dem Putschversuch mehr als 250 Menschen getötet worden.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 26.11.2020 19:30 Uhr