33.000 Anträge auf Baukindergeld in Bayern

Hunderte Menschen randalieren in Stuttgarter Innenstadt

Stuttgart: In der Innenstadt ist es in der Nacht zu schweren Ausschreitungen gekommen. Hunderte Menschen lieferten sich demnach stundenlang Straßenschlachten mit der Polizei. Einige Personen wurden verletzt, es gab Festnahmen. Weitere Details sind noch nicht bekannt. Nach Angaben der Behörden war die Lage zeitweise völlig außer Kontrolle; erst nach mehreren Stunden beruhigte sich die Situation. Auf Bildern in sozialen Medien ist zu sehen, wie Jugendliche Pflastersteine herausreißen. Laut Polizei wurden in Geschäften Scheiben eingeworfen und Kassen geplündert. Die Hintergründe der Ausschreitungen sind unklar: Offenbar waren zunächst zwei kleinere Gruppen aneinandergeraten. Die Polizei in Stuttgart teilte heute mit, dass sie vorerst mit einem Großaufgebot in der Stadt bleiben will.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 21.06.2020 08:00 Uhr