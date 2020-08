33 Crew-Mitgleider auf Hurtigruten-Schiff mit Corona infiziert

Nachrichtenarchiv - 01.08.2020 13:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Oslo: Mindestens 33 Crew-Mitglieder eines norwegischen Passagierschiffs haben sich mit dem Corona-Virus infiziert. Auf dem Schiff befinden sich aktuell keine Fahrgäste. Es liegt bei Tromsø vor Anker und wird nun isoliert. Eigentlich hätte das Schiff des Betreibers "Hurtigruten" gestern in Richtung Spitzbergen fahren sollen. Nachdem erste Infektionen festgestellt worden waren, blieb das Schiff aber vor Ort. Hurtigruten hat nach eigenen Angaben alle Passagiere informiert, die in den beiden Wochen vor dem Ausbruch an Bord waren.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 01.08.2020 13:45 Uhr