3.200 Infizierte bei Corona-Massentest gefunden

23.11.2020 00:00 Uhr

Bozen: Bei einem dreitägigen freiwilligen Corona-Massentest in der norditalienischen Provinz Südtirol sind mehr als 3.200 Infizierte ermittelt worden. Insgesamt ließen sich mehr als 343.000 Bürgerinnen und Bürger auf das Virus testen. In der Provinz Bozen-Südtirol leben etwa eine halbe Million Menschen. Der Abstrich war für die Bevölkerung kostenlos, die Landesregierung will durch die Massentests die zweite Corona-Welle brechen. Ziel war es, Infizierte ohne Symptome zu entdecken. Sie gelten als gefährliche Ansteckungsquelle. Kritiker bemängelten, dass die genutzten Antigen-Schnelltests nicht verlässlich genug seien.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 23.11.2020 00:00 Uhr