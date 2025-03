32 Verletzte bei Zusammenstoß von Schiffen vor der britischen Küste

Tanker in der Nordsee steht in Flammen: Vor der Küste Großbritanniens sind ein Öltanker und ein Frachter zusammengestoßen. Danach brachen auf beiden Schiffen Feuer aus. Nach Angaben britischer Behörden wurden 32 Menschen an Bord verletzt – auch ein Tank wurde beschädigt, aus dem Treibstoff austritt. Das genaue Ausmaß des Schadens ist unklar. Der Tanker war vom US-Verteidigungsministerium gechartert worden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 11.03.2025 00:00 Uhr