32 Menschen sterben bei Zugunglück in Griechenland

Nachrichtenarchiv - 01.03.2023 09:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Athen: In Griechenland sind bei einem schweren Zugunglück zahlreiche Menschen ums Leben gekommen und viele verletzt worden. Derzeit geben die Behörden die Zahl der Todesopfer mit 32 an. Nach Angaben von Rettungskräften wurden mindestens 85 weitere Menschen verletzt, einige von ihnen schwer. Ein aus Athen kommender Personenzug war auf der Fahrt nach Thessaloniki frontal mit einem Güterzug zusammengestoßen - auf Höhe der Stadt Larissa. Mehrere Waggons entgleisten und einige fingen Feuer. Einsatzkräfte suchen auch zur Stunde weiter nach Überlebenden in den zertrümmerten Waggons. Griechische Medien sprechen vom "schlimmsten Zugunfall in der Geschichte des Landes". Wie es dazu kommen könnte, ist bisher noch unklar.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 01.03.2023 09:00 Uhr