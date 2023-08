32. BR-Radltour ist mit Konzert von Alvaro Soler zu Ende gegangen

Meldungsarchiv - 05.08.2023 09:15 Uhr Aktuelle Meldungen

Vilshofen: In der niederbayerischen Stadt ist die 32. BR-Radltour zu Ende gegangen. Zum Abschluss gab es ein Open-Air Konzert mit Popstar Alvaro Soler. Insgesamt feierten an sechs Etappentagen rund 75.000 Besucher, davon 63.000 bei abendlichen Konzerten. Unter anderen traten Nik Kershaw, Malik Harris und Felicia Lu auf. Unter dem traditionellen Motto "Tagsüber radeln, abends feiern" war die BR-Radltour am 30. Juli in Murnau am Staffelsee gestartet. Es gab 1.000 reguläre Teilnehmer. Dazu radelten Tagesgäste mit. Ein Rekordfeld war am 2. August mit 1.600 Freizeitradlern rund um den Chiemsee unterwegs.

Sendung: BR24 Nachrichten, 05.08.2023 09:15 Uhr