31 Flüchtlinge an deutsch-polnischer Grenze in Kleintransporter

Nachrichtenarchiv - 24.10.2021 02:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Schwerin: Der Flüchtlingszustrom über Belarus und Polen hält offenbar an. In Mecklenburg-Vorpommern hat die Bundespolizei unweit der deutsch-polnischen Grenze einen Kleintransporter gestoppt, in dem sich 31 Iraker befanden. Der Fahrer wurde in Gewahrsam genommen. Der belarussische Machthaber Lukaschenko steht im Verdacht, gezielt Flüchtlinge in Richtung EU zu schleusen.

Quelle: BR24 Nachrichten, 24.10.2021 02:00 Uhr